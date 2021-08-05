В шаге от олимпийской медали: украинка Старикова заняла четвертое место в соревнованиях по велотреку

КИЕВ. 5 августа. УНН. 25-летняя украинская спортсменка Елена Старикова на Олимпиаде 2020 в Токио заняла четвертое место в соревнованиях по велотреку (дисциплина кейрин). Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные официального сайта соревнований.

Детали

Сегодня в Токио состоялся финальный олимпийский велозаезд, в котором Елена получила четвертое место. Она отстала от лидера всего на 0,396 с.

В этих соревнованиях участвовала еще одна украинка — Любовь Басова. Она финишировала шестой.

Во Львовском управлении молодежи и спорта отметили, что в соревнованиях по велотреку (кейрин) приняли участие 40 участниц. Поэтому то, что наши спортсменки вошли в финал — “большой успех без преувеличения”.

Добавим

На Играх в Пекине 2008 года олимпийскую медаль в женских соревнованиях по велотреку получила Леся Калитовская. Она завоевала бронзу в гонке преследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тренер сборной Германии по велоспорту отстранен от Олимпиады из-за расистских высказываний