Комплекс неполноценности украинской власти позволяет иностранным компаниям ущемлять отечественный бизнес - эксперт

КИЕВ. 5 августа. УНН. Два бывших дилера и сервисные центры — украинские компании “Проскан” и “Журавлына” — обвинили международного гиганта Scania в токсическом бизнес-поведении и умышленном вытеснении с украинского рынка. Однако, ни один соответствующий орган государственной власти не выступил в защиту прав украинских предпринимателей. Эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский объясняет такое положение вещей слабостью украинской власти перед произволом иностранных компаний. Об этом пишет УНН.

Так, дистрибьютор шведских грузовиков Scania Украина за время своей деятельности в Украине попал в скандалы с уклонением от налогов, вытеснением с рынка своих дилеров, использованием политиков для лоббирования собственных интересов, давлением на судебную систему, нарушением условий договоров с сервисными центрами. Однако, при “содействии” посольства Швеции, отдельные народные депутаты поддержали иностранного инвестора, не сделав ничего, чтобы остановить массированное давление со стороны Scania Украина на судебную ветвь власти.

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Цитата

“Это связано с неполноценностью наших чиновников — представителей власти. Кланяются иностранцам, считают, что они едва ли не боги — иностранные компании и инвесторы, вместо того чтобы лоббировать и поддерживать собственный бизнес, людей, украинцев, которые там работают, — они отдают предпочтение иностранным. Хотя во всем мире в первую очередь власть стоит у интересов собственных людей”, — объясняет Павловский.

Детали

Эксперт по социальным вопросам также подчеркивает, что кроме токсического бизнес-поведения за фасадом европейских компаний часто происходит унизительное отношение и к сотрудникам, которые полностью беззащитны перед такими гигантами, как Scania.

“Наши чиновники, наверное, и не знают, как с нашими людьми ведут себя в таких компаниях. Куда жаловаться украинцу, которого травят в такой компании?” — отмечает Павловский.

Отдельно эксперт отмечает, что правила должны быть одинаковы, а условия — равные как для крупных иностранных, так и для маленьких украинских бизнесов.

“На территории Украины, как и во всех европейских странах, действует правило, что требования закона ведения бизнеса должны быть одинаковы для всех субъектов хозяйствования независимо от страны происхождения. Все должны работать в одинаковых правилах и с одинаковыми условиями. И если какие-то есть вопросы — обращаться в арбитражные и судебные органы, чтобы решают свои проблемы”, — резюмировал Павловский.

Контекст

Напомним, Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украина, отменив судебное решение первой инстанции о выплате бывшему дилеру “Журавлына” 123 млн грн компенсации.

Из-за мощного политического лоббирования интересов шведской Scania в Украине эксперты не уверены в отсутствии давления на Северный апелляционный хозяйственный суд. Так, посол Швеции Тобиас Тиберг неоднократно подчеркивал, что дальнейшие шведские инвестиции в Украину могут оказаться под вопросом в случае проигрыша Scania в суде. Поэтому эксперты не исключают, что шведский посол вполне имел возможность кулуарно просить содействия в высших властных кабинетах для решения судебного конфликта в пользу шведской компании Scania.

Отметим, что судебные процессы между дистрибьютором шведских грузовиков Scania и украинским предприятием “Журавлына” продолжаются вот уже около девяти лет. И к публичному заявлению бывшего исполнительного директора Scania Украина Андреаса Пуеккера ситуация освещалась только со стороны интересов самой Scania: украинская компания “Журавлына” оказалась под массированными репутационными атаками, кроме того, что стала жертвой экспансивной политики шведской компании в Украине.