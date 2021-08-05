Олимпиада-2020: Анжелика Терлюга в каратэ приносит еще одну медаль для Украины

КИЕВ. 5 августа. УНН. Представительница Украины Анжелика Терлюга одержала историческую медаль на Олимпиаде-2020 по каратэ. Украинка — серебряный призер Олимпийских Игр в Токио.

Украинская каратистка прошла в полуфинал Олимпийских игр по итогам боев в групповой стадии. Терлюга по итогам заключительной схватки заняла первое место в группе и вышла в полуфинал, который гарантировал ей медаль Олимпиады.

В полуфинале Анжелика Терлюга встретилась с представительницей Китайского Тайбэя (Тайваня) Вэнь Цзы-Юнь.

Детали

В финале Терлюга должна была противостоять болгарке Горановой. В конце первой минуты схватки минимальное преимущество было за соперницей украинки. За 1:16 минуты счет стал 4:1 — Горановой зачислили ваза-ари.

Терлюге вырвать “золото” не удалось. Горанова получила еще одно очко и одержала победу.

Дополнение

Отметим, что это уже 13 награда для Украины на этих Играх в целом и первая, историческая, награда для украинской сборной в каратэ на Олимпиадах.