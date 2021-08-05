В Украине будет новый план действий в случае аварий на объектах повышенной опасности: подписан закон

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1686-ІХ по предотвращению аварий на объектах повышенной опасности. Об этом сообщили в Офисе Президента, передает УНН.

Детали

Документ имеет целью снизить риск аварий на объектах повышенной опасности (ОПО), а также согласовать законодательство Украины с правовым полем ЕС.

В частности, закон уточняет терминологию и упорядочивает процедуру идентификации объектов повышенной опасности (1, 2 или 3 класса).

Документ отменяет декларации безопасности на ОПО. При этом операторы объектов повышенной опасности 1 и 2 классов самостоятельно определяют и утверждают политику предотвращения аварий на этих объектах и предоставляют ее Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), а также готовят и подают отчет о мерах безопасности на объектах, которые они эксплуатируют.

Также операторы разрабатывают планы локализации и ликвидации аварий и их последствий для каждого своего объекта повышенной опасности. Такие планы пересматриваются не реже чем раз в три года.

Местные органы исполнительной власти и местного самоуправления разрабатывают внешние планы реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на ОПО 1 класса и последствия которых могут выйти за пределы этого объекта.

В законе также определен порядок действий в случае возникновения аварии на объекте повышенной опасности. Среди прочего предполагается, что оператор ОПО обязан самостоятельно приостанавливать деятельность производства (эксплуатацию оборудования), на котором произошла авария.

Кроме того, документ совершенствует механизм координации между соответствующими органами надзора с учетом полномочий компетентного органа, а также процедуры предоставления информации после несчастного случая на ОПО.

Закон вступает в силу через один год со дня опубликования, кроме пунктов 3 и 4, которые вступают в силу в день публикации.

Добавим

Этот Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности" Верховная Рада приняла 15 июля.