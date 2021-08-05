"Дайв-2021": в Черном море военные учения с участием Украины и стран НАТО

КИЕВ. 5 августа. УНН. В акватории Черного моря началась активная фаза многонациональных учений по разминированию под названием Dive-2021 ("Дайв-2021") с участием Украины и стран НАТО. Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

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В учениях в частности участвуют ВМС Украины, Грузии, Болгарии, Азербайджана, США и морские силы Румынии.

Во время учебных маневров военные объединенной международной группы отработают синхронизацию действий под водой.

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"Основные усилия сосредоточены на синхронизацию действий водолазов общей многонациональной тактической группы и ознакомление со спецификой водолазного дела разных стран с последующим внедрением ее в ходе выполнения совместных задач", - отметил начальник поисково-спасательной службы ВМС ВС Украины Алексей Нестеров.

Он отметил, что военнослужащие проведут парные водолазные спуски на глубину более 30 метров, отработают оказание первой медицинской помощи в случае обнаружения "кислородной болезни", а также проведут тренировочные операции подводного разминирования.

Добавим

С 28 июня по 10 июля нынешнего года в Черном море и прибрежных районах на территории Украины прошли самые масштабные за 24-летнюю историю учения Sea Breeze. Украина и США совместно провели учения с участием и при поддержке 32 стран.