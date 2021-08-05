Лукашенко назвал Украину новой угрозой для Беларуси

КИЕВ. 5 августа. УНН. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина пока взяла ориентацию на конфронтацию и стала дополнительной угрозой для белорусского государства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал Пул Первого.

Детали

Александр Лукашенко собрал на заседание руководителей почти всех силовых структур, с целью обсуждения ситуации на границе и событий, которые происходят вокруг Беларуси. На встрече самопровозглашенный президент поднял вопрос, касающийся политики Североатлантического блока НАТО в западном направлении, а именно позиции Украины в данной ситуации.

Цитата

"Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс, приняло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там, на Запад, на Восток идут на Юг, неважно.

Это их дело - определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которой мы не имели раньше", - заявил Лукашенко.

Напомним

2 июля, стало известно, что Лукашенко приказал полностью закрыть границу Беларуси с Украиной, пытаясь перекрыть, как он называет, "приток оружия".

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