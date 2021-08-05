В Киеве горел дом "на две семьи". Вероятно из-за неисправной проводки

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Днепровском районе столицы на улице Маланюка загорелся дом "на две семьи". По словам очевидцев, причиной пожара могла стать неисправная проводка, передает УНН.

Детали

Пожар произошел в Днепровском районе столицы по улице Маланюка - горел жилой дом. Известно, что дом был разделен на две части, где проживало две семьи, всего 7 человек.

Предварительно дети на территории дома не проживали. На момент пожара в доме находилось два человека, мужчина и женщина. Скорее всего, они и вызвали пожарных. К тушению пламени было задействовано 3 единицы техники и привлечено более 15 бойцов ГСЧС.

Тушили пожар более часа, сгорела большая часть здания, на другие помещения огонь не перекинулся. Пострадавших нет, но на месте дежурит две кареты "скорых".

По словам очевидцев, дом, где произошел пожар, был довольно старый и находился в запущенном состоянии. Заметно, что там уже давно никто ничего не менял и, вероятно, причиной возгорания могла стать неисправная проводка. Но окончательную причину пожара установят следователи.

Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.

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