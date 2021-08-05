Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,91 0,0683  EUR: 31,95 0,0569 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт: более 60% украинцев в Польше работают легально, в Германии - около 10%
Эксперт: более 60% украинцев в Польше работают легально, в Германии - около 10%
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
8940

Столкновение трамваев в Познани: более 30 человек получили ранения

Столкновение трамваев в Познани: более 30 человек получили ранения

КИЕВ. 5 августа. УНН. На кольцевой развязке Староленка в Познани (Польша) состоялась серьезная авария с участием двух трамваев. По данным служб, пострадал 31 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. В наиболее тяжелом, раненый водитель, что застрял в кабине трамвая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Onet Poznan.

Детали

Авария произошла около 11.45 на кольцевой развязке Староленка в Познани.

По предварительным данным, водитель трамвая № 12 врезался в заднюю часть трамвая № 7. Остановлено движение трамваев на участке аварии.

В результате аварии один из водителей застрял в кабине трамвая.

На данный момент известно, что два человека тяжело ранены, пять человек средней степени тяжести и 23 человека легкой степени тяжести. Все люди госпитализированы.

Обстоятельства аварии будут выяснять службы Польши и специальная комиссия.

Источник: УНН
Теги: Польша, авария, трамвай
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.