Столкновение трамваев в Познани: более 30 человек получили ранения

КИЕВ. 5 августа. УНН. На кольцевой развязке Староленка в Познани (Польша) состоялась серьезная авария с участием двух трамваев. По данным служб, пострадал 31 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. В наиболее тяжелом, раненый водитель, что застрял в кабине трамвая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Onet Poznan.

Детали

Авария произошла около 11.45 на кольцевой развязке Староленка в Познани.

По предварительным данным, водитель трамвая № 12 врезался в заднюю часть трамвая № 7. Остановлено движение трамваев на участке аварии.

В результате аварии один из водителей застрял в кабине трамвая.

На данный момент известно, что два человека тяжело ранены, пять человек средней степени тяжести и 23 человека легкой степени тяжести. Все люди госпитализированы.

Обстоятельства аварии будут выяснять службы Польши и специальная комиссия.

Dramatyczna akcja ratunkowa na poznańskiej Starołęce. Po zderzeniu 2 tramwajów, rannych 14 osób. Strażacy próbują uwolnić jednego z motorniczych. Na miejscu 2 LPR. @ RMF24pl pic.twitter.com/eCXxAOpN2N - Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) August 5, 2021