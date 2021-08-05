Макрон не исключает введения третьей дозы вакцины от коронавируса части населения Франции

КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о возможном проведении вакцинации от ковида третьей дозой препарата для пожилых французов и лиц с ослабленным здоровьем. Свое заявление французский лидер разместил в Instagram, пишет УНН.

Детали

“Судя по всему, потребуется третья доза вакцины для лиц со слабым здоровьем и для наиболее пожилых людей. Мы ведем подготовку к проведению таких третьих прививок. Мы сможем делать их с начала осени”, — заявил Макрон.

Французский президент находится в настоящее время на отдыхе в своей летней резиденции форте Брегансон, расположенном на средиземноморском побережье. Оттуда французский лидер с начала недели активно ведет общение с французами в социальных сетях на тему защиты страны от коронавируса и новых мерах властей, принимаемых в связи с этим.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — во Франции зафиксировали 6 039 483 случая заболевания, жертвами стали 110 921 человек.

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Контекст

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 4 августа призвала воздержаться от бустерных доз вакцин против коронавируса до конца сентября этого года.

Причиной таких действий является нехватка препаратов в странах с низким уровнем вакцинации.

ВОЗ сообщает, что соотношение вакцин к населению в бедных странах составляет 1,5 препаратов на 100 человек. Отмечается также, что до конца сентября каждая страна мира должна привить по меньшей мере 10% своего населения.

Организация Объединенных Наций поддержала призывы Всемирной организации здравоохранения на введение моратория на ревакцинацию ради бедных стран с низким уровнем вакцинации.