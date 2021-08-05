В Тернопольской области обнаружили 52 случая коронавируса штамма "Дельта"

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Тернопольской области области обнаружили 52 случая случаи заражения штаммом коронавируса “Дельта”. Об этом во время брифинга сообщила главный санитарный врач Тернопольской области Оксаны Чайчук.

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“Мы мониторили ситуацию в области. Мы проверили 94 пробы и выделили 52 положительные образцы (на штамм „Дельта“ — ред.). Передали в референс лаборатории Центра общественного здоровья и получили подтверждение по всем. Мы сегодня говорим, что штамм „Дельта“ в области есть”, — сказала она.

Дополнение

О первых случаях коронавируса штамма “Дельта” в Украине стало известно 23 июня. Пациенты, у которых были взяты образцы для исследования, вернулись из Российской Федерации.



Ранее в интервью УНН заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что когда заподозрила случай “индийского” штамма — Delta, то через СНБО обратилась к директору Института молекулярной биологии и генетики, профессора Михаила Тукало с просьбой определить вариант вируса.

Больные лежали на тот момент в одной из частных клиник города Киева, и чтобы не терять время, потому что это было перед праздниками, она набрала материал и увезла его в институт на собственном авто.