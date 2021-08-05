Навальному разрешили первое длительное свидание с женой: пара провела вместе три дня

КИЕВ. 5 августа. УНН. Российскому заключенному политику Алексею Навальному впервые разрешили длительное свидание с супругой Юлией Навальной, которое продлилось три дня. Об этом оппозиционный политик сообщил в своем Instagram, передает УНН.

Цитата

“Это были очень кайфовые три дня. Цените простые жизненные моменты, друзья мои. Они очень-очень хороши, это понимаешь, лишившись их. Например, ваши родители, наверняка, месяцами зазывают вас в гости. А вам не хочется. Ведь будут кормить как на убой, лезть с расспросами. Ну и вообще — времени нет”, — написал политик.

Детали

Супруга заключенного Юлия также рассказала в Instagram, как прошло первое длительное свидание с мужем.

Навальная написала, что привезла с собой кастрюлю борща с щавелем,и другие продукты, за которыми скучал ее супруг. Она отметила, что перед свиданием охранники колонии проверили кастрюлю на наличие телефона, разрезали один из пирожков и другие продукты, проверив их на наличие наркотиков, а также понюхали напитки на предмет алкоголя.

Затем Навальную попросили раздеться, после чего ее обыскали.

Цитата

“В покровской колонии это всё очень приличного вида и похоже на 2-х звездочную гостиницу, даже картины на стенах висят. Ну а потом заводят очень похудевшего загорелого улыбающегося мужчину в тюремный робе — это твой муж. И в таком закрытом пространстве с комнатами для свиданий и кухней вы проводите три дня. Прямо как в песне — „три счастливых дня было у меня“... Никаких стекл и решеток. Любимый человек рядом... Через три дня все заканчивается, и мужа снова переодевают в робу и уводят. В этот момент очень хочется его отбить, но из оружия — только пустая кастрюля из-под борща”, — рассказала Навальная.

Она добавила, что очень рада, что ей удалось попасть на длительное свидание с Навальным, и политик “передавал всем огромный привет”.

Контекст

В начале февраля Алексею Навальному изменили условный срок на реальный по делу “Ив Роше”, его задержали в аэропорту по возвращении из Германии, где он лечился от отравления “Новичком” — следы вещества в его организме нашли три европейские лаборатории.

31 марта Навальный, отбывающий срок в ИК-2 во Владимирской области, объявил о начале голодовки.

16 апреля прокуратура Москвы подала иск с требованием признать штабы Навального экстремистскими. Материалы иска засекретили, сославшись на государственную тайну.

29 апреля против российского политика Алексея Навального и его соратников Ивана Жданова и Леонида Волкова завели новое уголовное дело.