Производитель Moderna заявил, что вакцина остается эффективной на 93% спустя 4-6 месяцев после второй дозы

КИЕВ. 5 августа. УНН. Производитель вакцины Moderna заявил, что прививка от COVID-19 примерно на 93% эффективнее даже спустя четыре-шесть месяцев после второй дозы, что практически не демонстрирует никаких изменений по сравнению с 94% эффективностью, о которой сообщалось в ее первоначальном клиническом исследовании. Об этом со ссылкой на Reuters, информирует УНН.

Детали

Производитель отметил, что ожидает перед зимним сезоном потребность в ревакцинации. Конкуренты Moderna, Pfizer/BioNTech выступают за третий укол (бустерная доза) для поддержания высокого уровня защиты от Covid-19.

Во время отчета за второй квартал, генеральный директор Moderna Стефан Бансел сказал, что компания не будет производить больше 1 млрд доз вакцины, на которые она нацелена в этом году.

"Сейчас у нас ограничены мощности на 2021 год, и мы больше не принимаем заказы на поставку в 2021 году", - сказал он.

Опубликованные данные Pfizer/BioNTech свидетельствуют, что эффективность их вакцины снижалась примерно на 6% каждые два месяца, снижаясь примерно до 84% через шесть месяцев после второй прививки.

Вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech основанные на технологии информационной РНК (мРНК).

"Наша вакцина против Covid-19 демонстрирует устойчивую эффективность 93% в течение шести месяцев, но мы понимаем, что вариант Delta представляет собой серьезную новую угрозу, поэтому мы должны сохранять бдительность", - сказал исполнительный директор Moderna Бансел.

Между тем, Pfizer планирует запросить разрешение на ввод третьей дозы у таких стран как Израиль, которые уже начали или планируют начать делать бустерные прививки пожилым людям или уязвимым людям.

Дополнение

В этом году Moderna подписала контракты на поставку вакцин на сумму 20 млрд долларов США.

У нее есть соглашения на 12 млрд долларов США в 2022 году с опциями еще примерно на 8 млрд долларов США, и ожидается, что в следующем году будет произведено от двух до трех миллиардов доз.

Pfizer, который рассчитывает выпустить до трех миллиардов доз в этом году, ожидает, что продажи в 2021 году превысят 33,5 миллиарда долларов США.

Вакцина Moderna была разрешена для экстренного применения у взрослых в США в декабре и с тех пор разрешена для экстренного или условного применения у взрослых более чем в 50 странах мира.