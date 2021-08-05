Сбываются опасения белорусских активистов: под Минском СМИ обнаружили место, которое может стать лагерем для политзаключенных

КИЕВ. 5 августа. УНН. Телеканал CNN выпустил репортаж о территории с электрифицированным забором, камерами наблюдения, окнами с решетками, военной охраной и табличкой "Въезд запрещен" недалеко от столицы Беларуси. Предполагают, что это будущий лагерь для белорусских активистов, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Сообщают, что возможный лагерь для политзаключенных построили недавно, недалеко от поселка Новоколосово, к которому из столицы ехать примерно 1 час. Также отметили, что он расположен на территории советского ракетного хранилища, которое охватывает более 200 акров.

Активисты белорусской оппозиции уже высказывали опасения, что власти могут создать такие лагеря для задержанных, если обычные тюрьмы будут переполнены. Также среди населения растет обеспокоенность новой волны репрессий и арестов из-за демонстраций, посвященных годовщине президентских выборов, что вызвали ряд протестов. Волнения связаны и с конституционным референдумом, который запланировали на конец этого года или начало 2022 года.

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Старший советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вякорка, просмотрев материал сказал: "Неудивительно, что президент Александр Лукашенко пытается построить нечто вроде обычного лагеря для заключенных, так как ударит новая волна протестов. В любом случае, это может быть спровоцировано его заявлениями или экономической ситуацией".

Добавим

Работникам канала CNN не удалось проникнуть в помещение учреждения. Признаков того, что в лагере размещали заключенных нет. Однако, несмотря на отсутствие прямых доказательств, представитель западной разведки сказал, что использование объекта как лагерь для политзаключенных возможно, ведь о таких случаях уже говорили: в августе 2020 года белорусские диссиденты заявили, что полиция продержала их несколько дней в лагере для заключенных, который временно построили на базе лечебного учреждения.

Напомним

Во время акций протеста, которые проводили 27 марта во Минске, задержали более 70 человек.

С августа 2020 года в Беларуси возбуждено более 2,5 тысячи дел по факту протестов.