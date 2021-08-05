Шесть суданских офицеров приговорены к смертной казни за убийства протестующих студентов

КИЕВ. 5 августа. УНН. Суданский суд заявил, что приговорил к смертной казни шесть офицеров военизированных сил скорой помощи (RSF) за убийство в 2019 году шести студентов, протестовавших в связи с экономическими трудностями, когда гражданские лица вели переговоры о разделе власти с военными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В заявлении об осуждении сотрудников RSF, гражданский суд в Елобейде, где произошли убийства, заявил, что обвиняемые нарушили закон RSF и, что "их действия не имеют никакого отношения к силам, частью которых они были".

Подростки-жертвы принимали участие в студенческом протесте после убийства 3 июня 2019 года десятков демонстрантов, требовавших скорейшего перехода к гражданскому демократического правительству после восстания, в результате которого был свергнут старый президент Омар аль-Башир. Во время беспорядков в середине 2019 года военное командование обвинило протестующих. Лидеры протеста заявили, что демонстранты были мирными, и обвинили солдат в "беспорядочной стрельбе".

Члены RSF, входят в число верных Баширу ополченцев "Джанджавид", обвиняемых в зверствах во время конфликта в Дарфуре в начале 2000-х годов.

В мае еще один член RSF был приговорен к смертной казни за наезд на протестующего вскоре после июньского нападения.

Дополнение

Гражданские лидеры Судана, которые разделяют власть с доминирующими военными в Суверенном совете, а также мировые державы призывают к включению RSF в регулярные вооруженные силы.

Генерал Мохамед Хамдан Дага, командующий RSF и заместитель главы Суверенного совета, выразил нежелание пойти на такой шаг.

Суверенный совет заявил, что приведет страну к свободным выборам в 2024 году.