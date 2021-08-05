Новости: Криминал и ЧП
5 августа 2021, 18:58 • Юлия Якимова • 8160
В Харькове автомобиль вылетел с моста: два человека травмированы
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Харькове автомобиль вылетел с моста. Травмировались водитель и пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает УНН.
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"Сообщение о ДТП на проспекте Гагарина поступило в полицию около 21:00 4 августа. Предварительно установлено, что водитель "AUDI A6" не справился с управлением и слетел с дороги под мост", - говорится в сообщении.
Детали
Мужчин 32 и 44 лет доставили в больницу. Информацию о происшествии зарегистрировано в Едином учета.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним
В Киеве внедорожник сбил женщину, которая перебегала дорогу в 50 метрах от пешеходного перехода.
Источник: УНН
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