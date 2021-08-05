Минобороны Армении сообщило о размещении российских пограничников на границе с Азербайджаном

КИЕВ. 5 августа. УНН. Министерство обороны Армении заявило, что российские пограничники размещены в Тавушской области на северо-востоке страны, что граничит с Азербайджаном, сообщает УНН.

Контекст

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошлой неделе предложил разместить российские пограничные войска вдоль границы с Азербайджаном на фоне роста напряженности между Ереваном и Баку.

Премьер-министр Никол Пашинян выразил эту идею через день после того, как три армянских военнослужащих были убиты в приграничных боевых действиях между Арменией и Азербайджаном, которые в течение десятилетий были вовлечены в конфликт из-за Нагорного Карабаха. Обе страны обвинили друг друга в начале боевых действий в среду, в результате которых были ранены солдаты с обеих сторон.

Азербайджан заявил, что армянские силы открыли огонь по позициям на Кельбаджарском участке границы, а армянские военные заявили, что их личный состав подвергся нападению со стороны азербайджанских войск.

Пашинян заявил, что размещение российских пограничников вдоль границы "позволит провести демаркацию и делимитацию границы без риска военных столкновений".

Дополнение

Напряженность на границе между Арменией и Азербайджаном обостряется с мая, когда Армения выразила протест против вторжения азербайджанских войск на ее территорию. Азербайджан настаивал на том, чтобы его солдаты были размещены на территории, которую он считает своей территорией, в районы, где граница не была демаркирована.

Россия выступила посредником в ноябрьском мирном соглашении, которое положило конец боевым действиям, в результате которых погибли более 6 000 человек.

Нагорный Карабах находится в составе Азербайджана, но находился под контролем этнических армянских сепаратистов, которых поддерживала Армения, так как предыдущая война там закончилась в 1994 году.

Перемирие, заключенное при посредничестве России, позволило Азербайджана восстановить контроль над значительной частью Нагорного Карабаха и прилегающими территориями. Москва также направила в регион около 2 000 "миротворцев".