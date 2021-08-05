Суд назначил около 3 млн грн залога голове Харьковского облсовета Товмасяну

КИЕВ. 5 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд применил к председателю Харьковского облсовета Артура Товмасяна меру пресечения в виде залога в размере около 3 млн грн. Его подозревают в получении более 1 млн грн взятки, передает корреспондент УНН.

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"Ходатайство о применении меры пресечения удовлетворить, избрать подозреваемому Товмасяну мера пресечения в виде залога в размере 2 млн 996 тыс. 400 грн", - сказала судья.

Также суд возложил на него ряд обязанностей, в частности не общаться с другими подозреваемыми, свидетелями, сдать загранпаспорта.

Срок обязанностей будет действовать до 5 октября 2021 года.

Что было раньше

Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивала на применении к Товмасяну мера пресечения в виде залога в размере 4 млн грн.

Добавим, что Артура Товмасяна исключили из фракции "Слуги народа" в Харьковском облсовете.

Дополнение

Председателю Харьковского облсовета Артуру Товмасяну сообщили о подозрении в получении более 1 млн грн взятки.

23 июля заместителю председателя Харьковского областного совета Андрею Малышу и его сообщнику-адвокату, которых уличили в вымогательстве и получении 1 млн 50 тыс. грн взятки от директора коммунального предприятия за неувольнение его с занимаемой должности, сообщено о подозрении.

Андрею Малышу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4,75 млн гривен залога.

Позже за заместителя председателя Харьковского облсовета Андрея Малыша и его пособника-адвоката, которых подозревают в получении более 1 млн грн взятки, внесли залоги. За Малыша 4,75 млн гривен залога, а за адвоката свыше 700 тыс. грн.