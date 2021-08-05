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"Чтобы не ступила ни одна нога": Беларусь объявила об усилении охраны государственной границы

"Чтобы не ступила ни одна нога": Беларусь объявила об усилении охраны государственной границы

КИЕВ. 5 августа. УНН. Беларусь усиливает охрану госграницы, в том числе увеличивает количество нарядов, а на наиболее значимые направления будут переброшены дополнительные силы, сообщил в комментарии Белта представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский, передает УНН.

Цитата

"В первую очередь будет осуществлено дополнительное усиление зеленой границы. Увеличено количество нарядов, совершенный маневр сил и средств с второстепенных направлений на наиболее значимые", - рассказал Бычковский.

Детали

Ранее в четверг самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть "каждый метр" границы.

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", - заявил Лукашенко.

Добавим

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4 тысяч мигрантов, что в 40 раз больше, чем за весь 2020 год.

Литвы называет потоки незаконной миграции "гибридной агрессией белорусского режима". Из-за этого в стране объявлена "чрезвычайная ситуация".

Источник: УНН
Теги: граница, Литва, Беларусь
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