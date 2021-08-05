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В Грузии от коронавируса вакцинировалась 102-летняя женщина

В Грузии от коронавируса вакцинировалась 102-летняя женщина

КИЕВ. 5 августа. УНН. В грузинском регионе Аджария вакцинировалась против коронавируса 102-летняя женщина. Эмине Джорбенадзе сегодня укололи первую дозу вакцины Pfizer. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Батумелеби.

Детали

По данным Центра общественного здоровья Аджарии, процесс прививки прошел без осложнений и долгожительница чувствует себя хорошо.

102-летняя Эмине настаивала на том, чтобы ее привили, чтобы защитить себя и членов семьи от заражения коронавирусом.

"За свою долгую жизнь я стала свидетелем третьей пандемии. Я верю, что вакцина защитит меня, потому пришла и сделала прививку. Я хорошо себя чувствую, я проживу еще много лет", - сказала женщина.

Справка

В Аджарии живут 64 долгожителя в возрасте 100 лет и старше.

Источник: УНН
Теги: Грузия, Коронавирус
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