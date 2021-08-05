Национальный тур "кино под открытым небом" за два месяца охватил 270 населенных пунктов в девяти областях

КИЕВ. 5 августа. УНН. По итогам июня и июля Национальный тур "Кино под открытым небом" собрал более 33 тыс. зрителей в 9 областях Украины. Бесплатные кинопоказы состоялись в 30 городах и селах, в основном центрах объединенных общин. В общем современное украинское кино уже смогли посмотреть жители около 270 населенных пунктов, расположенных рядом с локациями показов, сообщает УНН.

Детали

“Кино под открытым небом” реализует Благотворительный фонд “МХП — Громаді” совместно с Ассоциацией “Содействие развитию кинематографа в Украине — смотри украинское!” и при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Целью Национального тура является популяризация отечественных кинолент в местах, где нет кинотеатров. Проект также дает возможность местным жителям пообщаться со звездами украинского кинематографа. Послы тура — Ахтем Сеитаблаев, Богдан Бенюк и Ирма Витовская. Фильмы демонстрируются в общинах, где присутствуют мощности агрохолдинга МХП.

Инициатива “Кино под открытым небом” была основана в 2020 году. Пилотный проект был рассчитан на 3 общины в Черкасской и Киевской областях, но был настолько прорывным, что перерос в 2021 году в настоящий Национальный тур. Успешность показов и органический интерес к проекту со стороны соседних общин привели к расширению географии тура с 30 до 42 населенных пунктов.

Организаторы отмечают, что фильмы для просмотра общины выбирали самостоятельно и заранее.

Демонстрируются 10 полнометражных украинских фильмов:

“Адская хоругва или Рождество Казацкое” (режиссер Михаил Костров), “Бесславные крипаки” (режиссер Роман Перфильев), “Схидняк” (режиссер Андрей Иванюк), “Фокстер и Макс” (режиссер Анатолий Матешко), “Гуцулка Ксения” (режиссер Елена Демьяненко), “Мои мысли тихие” (режиссер Антонио Лукич), “Сказка старого мельника” (режиссер Александр Итыгилов), “Бобот и энергия Вселенной” (режиссер Максим Ксьонда), “Чужая Молитва” (режиссер Ахтем Сеитаблаев), "Толока “(режиссер Михаил Ильенко).

Кроме них, перед каждым сеансом зрителям показывают и лучшие украинские короткометражки.

Городом рекордсменом по количеству посетителей стал Ладыжин Винницкой области, где на кинопоказы прйшло 3100 человек. Также сообщается, что статистика проекта в июле — 21 тыс. зрителей.

В условиях благоприятной погоды и отсутствия других форс-мажоров, в августе кинопоказы состоятся еще в 11 городах и селах. Общее количество привлеченных к проекту населенных пунктов превысит 400 единиц, а Днепропетровская область станет десятой, куда приедет специально созданный для проекта киномобиль.

ГРАФИК ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ КИНОПОКАЗОВ В 2021

07.08 Днепропетровская область, пгт. Петриковка, 17:00

08.08 Днепропетровская область, с. Николаевка, 12:00

08.08 Днепропетровская область, с. Елизаветовка, 19:00

14.08 Винницкая область, с. Большой Митник, 11:00

14.08 Винницкая область, с. Иванов, 17:00

15.08 Винницкая область, с. Гранов 18:00

21.08 Черкасская область, с. Мартыновка, 11:00

21.08 Черкасская область, с. Степанцы, 19:00

22.08 Черкасская область, г. Канев, 12:00

23.08 Черкасская область, с. Келеберда, 11:00

23.08 Черкасская область, с. Бобрица, 19:00

24.08 Киевская область, г. Мироновка, 15:00 * - организаторы оставляют за собой право переноса дат или времени показов в случае форс-мажорных обстоятельств.

Национальный тур “Кино под открытым небом” реализуется Благотворительным фондом “МХП — Громаді” совместно с Ассоциацией “Содействие развитию кинематографа в Украине — смотри украинское!” и при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Партнерами тура являются: Райффайзен Банк Аваль, Компания “Делойт” в Украине, Украинская киноакадемия, UA: Общественное вещание, компания “Вавилон”, Эспрессо TV.

С более подробной информацией о показах Национального тура “Кино под открытым небом” на август можно ознакомиться по ссылке: https://mhp.com.ua/uk/news-mhp/Kinoprostoneba.