Исследование: течения в Атлантическом океане ослабевают, что свидетельствует о больших изменениях в погоде

КИЕВ. 5 августа. УНН. Современная система Атлантического океана, движущая сила климата Северного полушария, может ослабнуть до такой степени, что это вскоре может привести к большим изменениям погоды в мире. Об этом со ссылкой на Reuters, передает УНН.

Детали

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (Atlantic Meridional Overturning Circulation - AMOC) - это большая система океанских течений, переносящих теплую воду из тропиков на север до Северной Атлантики.

По мере того как атмосфера нагревается из-за увеличения выбросов парниковых газов, поверхность океана под ней сохраняет больше тепла. Возможен коллапс системы, что может иметь серьезные последствия для мировых погодных систем.

Климатические модели показали, что AMOC сейчас в самом слабом состоянии за более чем 1 000 лет. Однако неизвестно, связано ослабление с изменением циркуляции или потери устойчивости.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change, говорится, что разница имеет решающее значение.

"Потеря динамической устойчивости означает, что AMOC приблизился к своему критическому порогу, за которым может произойти существенный и практически невозвратимый переход в слабый режим", - сказал Никлас Боэрс с Потстдамского института исследований воздействия на климат.

Анализируя структуру температуры поверхности моря и солености Атлантического океана, в исследовании говорится, что ослабление в прошлом веке, вероятно, было связано с потерей стабильности.

"Полученные данные подтверждают оценку снижения AMOC - это не просто колебания или линейная реакция на повышение температуры, но, вероятно, означает приближение к критическому порогу, при превышении которого система циркуляции может разрушиться", - сказал Боэрс.

Если AMOC снизится, это усилит похолодание в Северном полушарии, приведет к повышению уровня моря в Атлантике, к общему уменьшению количества осадков над Европой и Северной Америкой и сдвигу муссонов в Южной Америке и Африке, заявило британское Метеорологическое бюро.

Другие климатические модели говорят, что AMOC ослабнет в следующем веке, но крах к 2100 году маловероятен.