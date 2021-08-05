Это рабство какое-то: Зеленский о принуждении украинцев с российскими паспортами голосовать на выборах РФ

КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назвал принуждение жителей ОРДЛО голосовать на выборах России рабством. Об этом он заявил в интервью телеканалу ДОМ, передает УНН.

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"По сути, паспортизация (на оккупированной части Донбасса) ничем не отличается от паспортизации, которая была в Крыму. Сначала ты раздаешь паспорта Российской Федерации, а потом ходишь и говоришь: я защищаю свое население, уже не только русскоязычное. Не только культуру, но и то, что они, мол, уже своих граждан защищают. Вот почему это опасно. Это первое. А вторая история с паспортизацией - выборы в Госдуму, или еще куда-то. И вот украинцы с российскими паспортами - их сажают в автобусы, вывозят, заставляют голосовать. Это рабство какое-то", - заявил Зеленский.

Дополнение

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой о том, что выдача российских паспортов жителям ОРДЛО - является якобы "вынужденно гуманитарным мероприятием".

Накануне этого во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы "невыполнения Украиной своих обязательств" по минским соглашениям.

Как решила заявить спикер российского ведомства: "Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденным гуманитарным мероприятием в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениями он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах. Таким образом, гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по минским соглашениям".

По данным СНБО - российские паспорта на оккупированном Донбассе получили 630 тыс. украинцев. В мае же российские СМИ сообщали, что Москва выдала российские паспорта почти 530 тысячам человек на оккупированных территориях Донбасса.