Труханов рассказал “правду о себе” и произвел “крик души”

КИЕВ. 5 августа. УНН. Миниатюры Михаила Жванецкого “Правда о себе” и “Крик души” прочитал мэр Одессы Геннадий Труханов на вечере памяти Михаила Жванецкого в день открытия 25-го международного книжного фестиваля “Зеленая волна”, который стартовал 5-го августа в Одессе, передает УНН.

Детали

Перед прочтением миниатюр Труханов сообщил, что часто читает про себя Жванецкого в судах, где он в последнее время бывает.

“Я никогда не слушаю эти глупости, я читаю Жванецкого”, — сказал Труханов, оговорившись, что внимательно прочитать главного одесского сатирика в суде не вполне получается.

Также со сцены прочитал монологи Жванецкого председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий — давний политический партнер Труханова, шедший на последних выборах в облсовет от списка партии Труханова “Доверяй делам”.

Напомним, 20 июля заседание Высшего антикоррупционного суда Украины по “делу Краяна”, главным фигурантом которого выступает мэр Одессы Геннадий Труханов, снова не состоялось по причине отсутствия адвокатов.

Также отметим, что 25-ый международный книжный фестиваль “Зеленая волна” проходит в Одессе с 5-го по 8-ое августа. Мероприятия проходят на различных локациях города. Главная площадка — книжная аллея парка Т. Г. Шевченко, где проходит книжная ярмарка. Многие годы мероприятие традиционно посещал Михаил Жванецкий. В последний раз он был на ярмарке в 2019 году.