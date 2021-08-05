Блинкен принял Кулебу в Госдепе США

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Вашингтоне началась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН.

Детали

Отметим, что встреча происходит в Государственном департаменте США. Главы дипломатий обсудят предстоящий визит Президента Украины Владимира Зеленского в США, а также встречу с президентом США Джо Байденом.



Напомним

Ранее Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого визита украинского лидера Владимира Зеленского в США. В среду они провели встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.



Представитель главы американской администрации Джен Псаки ранее сообщила, что Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи. Глава президентской партии "Слуга народа", депутат Верховной Рады Александр Корниенко уточнял, что на встрече президентов планируется обсуждение строительства газопровода "Северный поток - 2", привлечение американской стороны к нормандскому формату переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, увеличение объема военной помощи со стороны США.