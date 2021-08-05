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В Минздраве есть три сценария для новой волны COVID-19 - Ляшко

В Минздраве есть три сценария для новой волны COVID-19 - Ляшко

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Минздраве есть три сценария для новой волны COVID-19 - оптимальный, пессимистический и умеренный. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пишет УНН.

Цитата

“В Минздраве есть ряд прогнозов по росту количества случаев и относительно потенциального течения новой волны. У нас есть лучший, пессимистический и умеренный сценарий течении этой волны. И расчетное количество коек, которая должна быть в дальнейшем отведена для госпитализации больных ковид, также сколько коек должно быть с кислородом и сколько реанимационных коек, если вдруг тяжелое течение заболевания ”, - заявил Ляшко.

Детали

В частности, он сообщил, что на данный момент больницы запасаются кислородом. По его словам, в Украине уже закупили 15 тыс. Кислородных концентраторов, которые позволят лечить или облегчать течение заболевания на амбулаторном этапе, когда не будет критериев для госпитализации.

“Сегодня мы имеем штамм” Дельта “- он значительно интенсивнее поражает людей, передается от человека к человеку. Пользуясь случаем, приглашаю всех к пунктам прививок, центров вакцинации сделать прививки и исключить коллапс системы здравоохранения ”, добавил он.

Дополнение

В Украине официально подтвердили уже 147 случаев заболевания более заразным “Дельта” -штамом коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, карантин
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