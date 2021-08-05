КИЕВ. 5 августа. УНН. В Украине будут поставлять инновационные препараты для лечения коронавируса. Соответствующие договоренности уже заключен. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр охраны в здоровье Украины Виктор Ляшко, пишет УНН.

Детали

Речь идет о препаратах прямого действия, которые сейчас находятся на третьей стадии клинических исследований.

“Мы думаем, что это прорыв, который вместе с вакцинацией позволит нам преодолеть пандемию COVID19. Мы договорились с компаниями-производителями, в частности это две компании в США, о поставках в Украину инновационных препаратов для лечения COVID-19. Это препараты прямого действия, которые сегодня находятся на третьей стадии клинических исследований. Мы думаем, что это прорыв, который вместе с вакцинацией позволит нам преодолеть пандемию ”, - заявил глава Минздрава.

Дополнение

Ляшко объяснил, что эти препараты еще не используются на практике.

“Ни один препарат прямого действия сегодня не используется. Есть только три производителя, два из них на третий клинической стадии — это препараты прямого действия, непосредственно убивают вирус. Препараты проходят третью клиническую стадию. У одного из производителей Украины в шестерке стран, в которых будут в первую очередь поставлять эти препараты. Для Украины зарезервировали квоту на 300 тыс. курсов ”, - сказал он.

Напомним

Правительство Литвы отправил Украины 54000 доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Всего Украина получит 131 000 доз вакцин.