ФК "Десна" усилился двумя футболистами

КИЕВ. 6 августа. УНН. “Десна” сегодня сообщила о подписании двух новых игроков — вратаря Романа Мысака и защитника Александра Масалова, сообщает УНН со ссылкой на страницу клуба в Facebook.

Детали

24-летний Масалов прошел молодежные академии “Динамо” и “Шахтера”. Выступал за “Колос” и молдавский “Динамо-Авто”.

29-летний Мисак является воспитанником “Карпат”. С 2019 года выступал за другой львовский клуб — “Рух”. Также защищал цвета “Крымтеплицы” и датского “Орхуса”.

Дополнение

После 2-х туров черниговцы вместе с донецким “Шахтером” лидируют в турнирной таблице первенства (команды имеют по 6 очков).