Зеленский поручил отправить украинских спасателей тушить пожар в Греции

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правительству отправить на помощь с лесными пожарами в Греции украинских спасателей. Об этом он написал в Twitter, пишет УНН.

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“Я поставил перед правительством задачу — помочь Греции преодолеть разрушительные пожары в некоторых частях страны”, — написал Зеленский.

В пятницу Кабинет Министров принять решение направить 100 опытных украинских пожарных с необходимым оборудованием на помощь.

Напомним

Средиземноморская страна, которая пытается восстановить туристический сектор, который сильно пострадал от пандемии коронавируса, также борется с волной лесных пожаров во время затяжной волны тепла . Лесные пожары в Греции добрались руин античной Олимпии.