Лига конференций УЕФА: "Колос" в игре в большинстве своем не сумел обыграть клуб из Казахстана

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Коваливке состоялся первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с участием “Колоса и” Шахтера “из Казахстана, сообщает УНН со ссылкой на сайт” Колоса ".

Детали

В матче стоит отметить три момента. На 22 минуте голкипер Волынец спас хозяев. После подачи углового Букорац расстреливал ворота, но голкипер совершил сейв. Через несколько минут Александр Черноморец пробил метров с двадцати — мяч пролетел у крестовины казахов.

Кроме того, н а 72 минуте бразилец Диего должен был забивать, но мяч попал в внешнюю сторону стойки ворот “Колоса” — 0: 0.

Отметим, что македонец Атанаскоски получил красную карточку на 76 минуте баталии.

Отметим, ранее “Колос” и “Шахтер” (Караганда) не сталкивались между собой. Вообще, “Колос” встречался с командами из Казахстана, а “Шахтер” — с командами из Украины.

Дополнение

Ответный матч состоится 10 августа на территории “Шахтера”.