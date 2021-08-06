Кулеба встретился с Блинкеном: о чем говорили

КИЕВ. 6 июля. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился сегодня с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и председателем Офиса президента Андреем Ермаком. О чем говорили, рассказал представитель Вс Прайс, пишет УНН со ссылкой на пресс служба Госдепартамента.

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Отмечают, что секретарь Блинкен отметил приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины в условиях длительной агрессии России в Украине.

Секретарь и его украинские коллеги также обсудили возможности углубления сотрудничества между Украиной и США во время запланированного визита Президента Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа.

Напомним

Ранее Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого визита украинского лидера Владимира Зеленского в США. В среду они провели встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.



Представитель главы американской администрации Джен Псаки ранее сообщила, что Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи. Глава президентской партии "Слуга народа", депутат Верховной Рады Александр Корниенко уточнял, что на встрече президентов планируется обсуждение строительства газопровода "Северный поток - 2", привлечение американской стороны к нормандского формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, увеличение объема военной помощи со стороны США .