Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,94 0,0301  EUR: 31,90 -0,0518 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт: более 60% украинцев в Польше работают легально, в Германии - около 10%
Эксперт: более 60% украинцев в Польше работают легально, в Германии - около 10%
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
3960

Кулеба встретился с Блинкеном: о чем говорили

Кулеба встретился с Блинкеном: о чем говорили

КИЕВ. 6 июля. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился сегодня с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и председателем Офиса президента Андреем Ермаком. О чем говорили, рассказал представитель Вс Прайс, пишет УНН со ссылкой на пресс служба Госдепартамента.

Детали

Отмечают, что секретарь Блинкен отметил приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины в условиях длительной агрессии России в Украине.

Секретарь и его украинские коллеги также обсудили возможности углубления сотрудничества между Украиной и США во время запланированного визита Президента Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа.

Напомним

Ранее Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого визита украинского лидера Владимира Зеленского в США. В среду они провели встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Представитель главы американской администрации Джен Псаки ранее сообщила, что Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи. Глава президентской партии "Слуга народа", депутат Верховной Рады Александр Корниенко уточнял, что на встрече президентов планируется обсуждение строительства газопровода "Северный поток - 2", привлечение американской стороны к нормандского формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, увеличение объема военной помощи со стороны США .

Источник: УНН
Теги: США, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.