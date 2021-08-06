Футболист сборной Украины прокомментировал уход из национальной команды Шевченка

КИЕВ. 6 августа. УНН. Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный поделился эмоциями от новости об уходе Андрея Шевченко из сборной Украины. Слова кропотливая приводит сайт "Динамо", передает УНН.

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Защитник выразил огорчение по поводу завершения контракта Шевченко в сборной.

“Конечно, расстроился, ведь я дебютировал в сборной под его руководством. Мне было приятно работать с ним. Но это жизнь, посмотрим, что будет дальше. Андрей Николаевич — хороший специалист, у него есть много связей и знакомств. Он видит уровень футболиста и помогает ему не потерять свой талант ”, - подчеркнул Забарный.

Что предшествовало этому

Стали известны кандидаты на смену Шевченко в сборной Украины — СМИ.