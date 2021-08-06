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Футболист сборной Украины прокомментировал уход из национальной команды Шевченка

Футболист сборной Украины прокомментировал уход из национальной команды Шевченка

КИЕВ. 6 августа. УНН. Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный поделился эмоциями от новости об уходе Андрея Шевченко из сборной Украины. Слова кропотливая приводит сайт "Динамо", передает УНН.

Цитата

Защитник выразил огорчение по поводу завершения контракта Шевченко в сборной.

“Конечно, расстроился, ведь я дебютировал в сборной под его руководством. Мне было приятно работать с ним. Но это жизнь, посмотрим, что будет дальше. Андрей Николаевич — хороший специалист, у него есть много связей и знакомств. Он видит уровень футболиста и помогает ему не потерять свой талант ”, - подчеркнул Забарный.

Что предшествовало этому

Стали известны кандидаты на смену Шевченко в сборной Украины — СМИ.

Источник: УНН
Теги: футбол
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