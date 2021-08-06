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Определились финалисты олимпийского турнира по баскетболу

Определились финалисты олимпийского турнира по баскетболу

КИЕВ. 6 августа. УНН. В рамках Олимпийских игр в Токио состоялись полуфиналы баскетбольного мужского турнира, сообщает корреспондент УНН.

Детали

В первом из поединков фаворит соревнований США обыграл Австралию - 97:78. Во второй четверти австралийцам удалось удивить команде Грега Поповича и оторваться в счете на 15 очков - 41:26. Но в дальнейшем американцы доминировали на паркете.

В составе победителей лучшими на площадке были Кевин Дюрант (23 очка и 9 подборов), Девин Букер (20 очков), Джру Холидей (11 очков, 8 подборов и 8 передач) и Крис Миддлтон (11 очков). У австралийцев наиболее результативными в матче стали Патрик Миллз (15 очков), Данте Екзам (14 очков).

Соперником США по финалу станет сборная Франции, в драматической баталии обыграла сборную Словении за которую выступает звезда НБА - Лука Дончич. Результат игры 90:89. Нандо де Коло набрал 25 очков. В Дончича в активе лишь 16 пунктов, однако 18 ассистов и 10 подборов.

Контекст

Сборная США по баскетболу потерпела первое поражение за последние 17 лет.

Источник: УНН
Теги: баскетбол
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