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Разрыв связок: один из лидеров "Шахтера" получил травму

Разрыв связок: один из лидеров "Шахтера" получил травму

КИЕВ. 6 августа. УНН. Стал известным диагноз израильского полузащитника “Шахтера” Манора Соломона, который получил повреждение в матче квалификации Лиги чемпионов с “Генк”, сообщает УНН со ссылкой на сайт дончан.

Детали

Как сообщил медицинский штаб, в вингера "оранжево-черных" разрыв связок голеностопного сустава. На восстановление футболисту понадобится до 14 дней.

Примечательно, что Соломон смог сыграть в Бельгии только первый тайм и в перерыве был заменен.

Дополнение

Следующий поединок "горняков" пройдет в Александрии, а уже 10 августа команда Где Дзерби сыграет ответный матч ЛЧ с "Генк".

Источник: УНН
Теги: футбол
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