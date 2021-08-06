Боевики Тыграя захватили город всемирного наследия ЮНЕСКО

КИЕВ. 6 августа. УНН. Силы из региона Эфиопии Тиграй взяли под контроль город Лалибела, чьи знаменитые высеченные из камня церкви является объектом Всемирного наследия Организации Объединенных Наций, а жители бежали прочь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Лалибела, также святое место для миллионов эфиопских православных христиан, находится в зоне Северного Волло в регионе Амхара на севере Эфиопии. В течение последних недель боевые действия распространились с Тыграя на два соседние регионы, амхара и Афар, заставив около 250 000 людей бежать.

Сейфа, житель Лалибэлы, сказал, что видел, как сотни вооруженных людей, проходили городом в четверг, 5 августа. Он сказал, что они не говорят амхарском, языке жителей Лалибэлы, и носят "разную форму", чем федеральная армия.

В последние недели боевые действия распространились с Тыграй на два соседние регионы, амхара и Афар, в результате чего около 250 000 человек были вынуждены бежать.

Напомним

Местные власти в Софийском регионе Эфиопии заявила , что боевики из соседнего региона Афар напали на город и ограбили его.