В Калифорнии пожар накрыл город: людей эвакуируют

КИЕВ. 6 августа. УНН. Калифорнийский город Гринвиль накрыла пожар, получивший название “Дикси”. При пожаре в целом выгорело 278 227 гектаров, передает УНН из ссылки на KXTV.

Детали

Жителям Гринвиля приказали эвакуироваться на юг к Квинсе. Жителей, оставшихся предупредили, что спасатели не смогут связаться с теми, кто игнорирует это предупреждение. Представители пожарной службы сообщили, что экипажи воюют за город Гринвилль.

Гринвиль находится в восточной зоне пожара, которая, как правило, видела активное пожар из-за порывистого ветра. Огонь добрался до деревянных исторических зданий города. Пожар уничтожил бар, гостиница, а также одну из городских заправок.

Он сказал, что экипажи пытаются защитить сооружения, но им также приходится выводить людей из района, которые решили не эвакуироваться.

Офис шерифа предупредил жителей выйти или искать убежища, если им не удастся скрыться. При пожаре в целом выгорело 278 227 гектаров.

Напомним

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