Форвард с двумя гражданствами пополнил ряды БК "Одесса"

КИЕВ. 6 августа. УНН. БК “Одесса” сообщил о достижении соглашения с иностранным форвардом Брайаном Фицпатрик, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

Фицпатрик (203 см, 107 кг) имеет гражданство Ирландии и США. Выступал в чемпионатах Греции, Хорватии, Японии, Дании.

В прошлом сезоне выступал в чемпионате Исландии за “Хаукар”. Сыграл в 21-м матче. В среднем набирал 14,1 очка, 10 подборов, 2 передачи за поединок.

Отметим, что в 2014 Фицпатрик безуспешно выставлял свою кандидатуру на драфт НБА. 2016 сыграл за сборную Ирландии и за сборную этой же страны по баскетболу 3 × 3.

Напомним

Украинский центровой сменил клубы в НБА.