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6 августа 2021, 05:11 • Сергей Куркович • 7005
Форвард с двумя гражданствами пополнил ряды БК "Одесса"
КИЕВ. 6 августа. УНН. БК “Одесса” сообщил о достижении соглашения с иностранным форвардом Брайаном Фицпатрик, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Детали
Фицпатрик (203 см, 107 кг) имеет гражданство Ирландии и США. Выступал в чемпионатах Греции, Хорватии, Японии, Дании.
В прошлом сезоне выступал в чемпионате Исландии за “Хаукар”. Сыграл в 21-м матче. В среднем набирал 14,1 очка, 10 подборов, 2 передачи за поединок.
Отметим, что в 2014 Фицпатрик безуспешно выставлял свою кандидатуру на драфт НБА. 2016 сыграл за сборную Ирландии и за сборную этой же страны по баскетболу 3 × 3.
Напомним
Украинский центровой сменил клубы в НБА.
Источник: УНН
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