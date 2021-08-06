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Лузан и Четверикова вышли в полуфинал Олимпийских игр

Лузан и Четверикова вышли в полуфинал Олимпийских игр

КИЕВ. 6 августа. УНН. Людмила Лузан и Анастасия Четверикова прошли в полуфинал в гребле на каноэ-двойке. Об этом говорится на сайте Иsport.ua, передает УНН.

Детали

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова прошли в полуфинал в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Токио.

Украинский уверенно выиграли квалификационный заезд со временем 2: 01,156 и вместе с венгерками, которые стали вторыми, непосредственно вышли в полуфинал. Венгерок наши спортсменки опередили более чем на секунду.

Напомним

Украинка Людмила Лузан получила “бронзу” по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде в Токио

Источник: УНН
Теги: Олимпиада-2020
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