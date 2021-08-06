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Хоккей: действующий чемпион Украины примет участие в международном турнире в Словакии

Хоккей: действующий чемпион Украины примет участие в международном турнире в Словакии

КИЕВ. 5 августа. УНН. В рамках подготовки к сезону-2021/22 хоккейный клуб “Донбасс” примет участие в 23-м Мемориале Павла Забойника, матчи которого пройдут с 19 по 21 августа в словацком Зволене. Об этом сообщает пресс-центр “Донбасса”, передает УНН.

Детали

Соперниками действующего чемпиона Украины хоккейного клуба “Донбасс” станут чемпион Словакии ХК “Терминал”, сборная Словакии U-20, а также словацкая “05 Банска Быстрица”.

Заметим, что “Донбасс” уже дважды становился участником Мемориала Павла Забойника — дончане играли в Зволене в 2012 и 2016 годах. В августе 2012 года донецкий клуб одержал победу во всех трех матчах и стал победителем 14-го Мемориала Павла Забойника. В 2016 году — дончане стали четвертыми.

Напомним

УХЛ объявила дату старта будущего сезона.

Источник: УНН
Теги: хоккей
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