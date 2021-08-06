Тренеров Тимановськоq выдворили из Олимпийских игр в Токио
КИЕВ. 6 августа. УНН. Двух тренеров белорусской легкоатлетки Кристины Тимановськоq выдворили из Олимпийских игр. Об этом информирует УНН со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).
Цитата
“В интересах благополучия спортсменов НОК Беларуси, которые все еще находятся в Токио, МОК отменил и снял прошлой ночью аккредитации двух тренеров, А. Шимака и Ю. Майсевича”, — говорится в сообщении.
Также сообщают, что была создана дисциплинарная комиссия по делу Тимановськой для выяснения обстоятельств инцидента и ролей, которые выполняли тренеры Артур Шимак и Юрий Майсевич.
Напомним
В понедельник, 2 августа, Тимановська заявила , что боится за свою безопасность на родине, и попросила политического убежища в Европе. Сейчас она находится в посольстве Польши в Токио, которое предоставило Тимановський гуманитарную визу для въезда в страну. В Варшаву легкоатлетка отправится 4 августа.
контекст
Ранее Кристина Тимановська заявила, что ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт , откуда она должна была вылететь в Беларусь, несмотря на то, что она заявлена на соревнования в беге на дистанции 200 м. В Национальном Олимпийском комитете Беларуси сказали , что решение отправить спортсменку в Беларусь связано с ее “эмоционально-психологическим состоянием”. Спортсменка назвала это ложью.
По данным Reuters, Тимановська обратилась за защитой к японской полиции в токийском аэропорту, чтобы ей не пришлось садиться на самолет. Источник в Белорусском фонде спортивной солидарности, который поддерживает спортсменов, заключенных или лишенных свободы за их политические взгляды, сообщил агентству, что Тимановська планировала в понедельник попросить убежище в Германии или Австрии.
Ранее спортсменка выступила с критикой Олимпийского комитета Беларуси. Она рассказала, что ее заставляли участвовать в соревнованиях, на которые она не была заявлена.