Тренеров Тимановськоq выдворили из Олимпийских игр в Токио

КИЕВ. 6 августа. УНН. Двух тренеров белорусской легкоатлетки Кристины Тимановськоq выдворили из Олимпийских игр. Об этом информирует УНН со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

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“В интересах благополучия спортсменов НОК Беларуси, которые все еще находятся в Токио, МОК отменил и снял прошлой ночью аккредитации двух тренеров, А. Шимака и Ю. Майсевича”, — говорится в сообщении.

Также сообщают, что была создана дисциплинарная комиссия по делу Тимановськой для выяснения обстоятельств инцидента и ролей, которые выполняли тренеры Артур Шимак и Юрий Майсевич.

Напомним

В понедельник, 2 августа, Тимановська заявила , что боится за свою безопасность на родине, и попросила политического убежища в Европе. Сейчас она находится в посольстве Польши в Токио, которое предоставило Тимановський гуманитарную визу для въезда в страну. В Варшаву легкоатлетка отправится 4 августа.