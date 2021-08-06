В мире коронавирусной болезнью заболели более 201 млн человек

КИЕВ. 6 августа. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире на COVID-19 заболели почти 201,7 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 201,697,453 человека, из них выздоровели 181,448,797 человек. Количество умерших возросло до 4,280,362.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (36,301,744), Индия (31,855,783), Бразилия (20,066,587), Россия (6,379,904), Франция (6,233,876), Великобритания (5,982,581), Турция (5,846,784) и Аргентина (4,989,402).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (631,879), Бразилии (560,801) и Индии (426,785).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2256397 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 049 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.