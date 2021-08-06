На 6 августа установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 6 августа. УНН. Национальный банк Украины на 6 августа 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 567.6690 грн;

Серебро - 22.0210 грн;

Платина - 881.7325 грн;

Палладий - 2 293.1698 грн.

По сравнению с 5 августа курс всех указанных металлов упал.