Новости: Экономика
6 августа 2021, 06:48 • Златослава Максымук • 8460
На 6 августа установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 6 августа. УНН. Национальный банк Украины на 6 августа 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 567.6690 грн;
Серебро - 22.0210 грн;
Платина - 881.7325 грн;
Палладий - 2 293.1698 грн.
По сравнению с 5 августа курс всех указанных металлов упал.
Источник: УНН
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