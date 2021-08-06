6 августа: Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия

КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня, 6 августа, в мире отмечают день борьбы за запрещение ядерного оружия, Международный день “Врачи мира за мир”, пишет УНН.

Международный день “Врачи мира за мир”



Это международный день, который был предложен организацией “Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы”. Он отмечается в годовщину дня бомбардировки японского города Хиросимы 6 августа 1945.

Этот день служит для напоминания об этой человеческой трагедии, о роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом. Организация отмечает этот день своей повседневной работой.

Организация возникла в 1980 году во Франции в результате отделения от другой знаменитой международной организации “Врачи без границ”. С тех пор крупные отделения “Врачей мира” появились в двенадцати странах, включая США, Швецию и Нидерланды.

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия

Именно в этот день, 6 августа 1945 года, американская авиация сбросила атомную бомбу на японский город Хиросима. При взрыве погибло более 70 000 человек.

Еще десятки тысяч умерли от тяжелых болезней в последующие несколько лет. По приблизительным оценкам историков, общее число жертв взрыва достигает 200 000 человек.

Международный день пива

Ежегодное неофициальный праздник, который проходит в первую пятницу августа. Основателем его был владелец бара Джесс Авшаломов, что выбрал начало августа в связи с летней погодой и удаленностью от других пивных праздников.

Первый день пива состоялся в 2007 году в городе Санта-Круз (Калифорния), США. К 2011 он превратился из местечкового фестиваля международный праздник, что отмечалось в 138 городах 23 стран мира, на 2012 год праздник отмечался уже в 207 городах 50 стран на 5 континентах.

Праздник имеет целью 3 вещи:

Собираться с друзьями и наслаждаться вкусом пива.

Приветствовать тех, кто ответственен за изготовление и подачу пива.

Объединять мир под флагом пива, празднуя пивом всех наций в один день.

Религиозный праздник

6 августа верующие чтят память благоверных князей Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира. Это первые святые, которые были канонизированы как Русской, так и Константинопольской Церковью.

6 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Кристина, Глеб, Давид, Анатолий.