Сегодня ексбойцу "Айдара" Прохничу изберут меру пресечения

КИЕВ. 6 августа. УНН. Прокуратура будет настаивать на применении к бывшему бойцу "Айдара" Владимиру Прохничу, которого подозревают в захвате здания Кабинета министров Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей. Заседание состоится сегодня. Об этом пишет УНН.

Детали

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец заявила, что, несмотря на то, что одно из преступлений, который инкриминируют подозреваемому, является тяжким, а еще два связаны с угрозой применения насилия, в ходатайстве прокурор будет просить о применении меры пресечения в виде содержания под стражей .

Ходатайство будет направлено на рассмотрение в Печерский районный суд Киева, который состоится сегодня, 6 августа.

Напомним

4 августа около 10 часов утра в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожал его взорвать.



Позже стало известно, что Кабинет министров Украины захватил бывший боец “Айдара” Владимир Прохнич. Он был вооружен гранатой РГД, которая взрывается от удара.



Вскоре мужчину удалось задержать благодаря его другу, волонтеру Василию, который провел с ним переговоры.

После захвата КМУ правоохранители открыли уголовное производство по четырем статьям: о захвате государственных зданий, об угрозе или насилие относительно работника правоохранительного органа, о захвате заложников, о незаконном обращении с оружием.

Однако подозрение была уведомлена Прохнич только по трем статьям: ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).