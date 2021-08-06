На Аляске разбился самолет: все люди на борту погибли

КИЕВ. 6 августа. УНН. На юго-востоке Аляски разбился самолет, в результате чего погибли все шесть человек на борту. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Самолет разбился в районе национального памятника Туманного фьордов, вблизи Кетчикан, сообщили береговая охрана и Федеральная авиационная администрация. Вертолет береговой охраны спустил двух пловцов-спасателей на место, и они пидтверлилы смерть 6 человек.

Самолет принадлежал Southeast Aviation LLC. Пятеро пассажиров рейса были с круизного корабля Holland America Line Nieuw Amsterdam.

Национальный совет по безопасности транспорта направил экипаж для расследования катастрофы.

Напомним

Произошла авария туристического самолета на территории департамента Савоя на юго-востоке Франции. В результате авиакатастрофы погибли три человека.