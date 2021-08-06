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Новости: Общество
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В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине объявили штормовое предупреждение

КИЕВ. 6 августа. УНН. Грозы и шквалы прогнозируют на 6 августа в Украине. ГСЧС объявили штормовое предупреждение, пишет УНН.

Детали

По данным Укргидрометцентра, 6 августа, в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м / с.

Ранее УНН писал, что в течение 5-6 августа в Украине значительно ухудшатся погодные условия.

Напомним

Ураган, бушевавший 4 августа, нанес ущерб хозяйствам и предприятиям Тарутинской общины Одесской области.

Источник: УНН
Теги: штормовое предупреждение
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