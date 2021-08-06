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ООС: боевики тяжело ранили жителя Красногоровки

ООС: боевики тяжело ранили жителя Красногоровки

КИЕВ. 6 августа. УНН. За прошедшие сутки, 5 августа, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Об этом УНН сообщили в штабе ООС.

Детали

У Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Галициновка враг осуществлял обстрел позиций украинских защитников из артиллерийских систем 122-го калибра. Также из артиллерийских систем 122-го калибра противник открывал огонь по окраине Галициновка. В результате обстрела были повреждены сельскохозяйственные угодья и дорогу.

В направлении населенного пункта Южное оккупанты осуществляли обстрел из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские наемники применяли станковые противотанковые и ручные противотанковые гранатометы.

Неподалеку Золотого-4 противник вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов. У Новотошковское вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов.

Цитата

“В районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь по нашим защитникам из противотанковых орудий, а также осуществлял обстрел населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела российско-оккупационных войск был тяжело ранен местный житель, повреждена жила пятиэтажное здание и гражданский автомобиль”, - говорится в штабе военных.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

Действия украинской стороны

На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Напомним

Зеленский заявил , что 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса зависит от Путина.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, раненые
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