Непогода в Украине: обесточены более 400 населенных пунктов, повалены деревья

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Украине в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях. Об этом УНН информируют в ГСЧС.

Детали

По состоянию на 7 ч. 6 августа обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях (Хмельницкая - 206, Киевская - 63, Тернопольская - 42, Черновицкая - 39, Львовская - 36, Винницкая - 29 Житомирская - 23 и Кировоградская - 2). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

На территории отдельных областей в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) подтоплено 2 жилых дома, 13 подвальных помещений, 10 дворов, 8 хозяйственных зданий, 1 насосную станцию и частично повреждено 4 кровли, повалены 155 деревьев.

Жертв и пострадавших нет.

Откачан 2 тыс. 965 м3 воды, поваленные деревья разрезан и убрано. Работы завершены.

Напомним

В Украине объявили штормовое предупреждение.