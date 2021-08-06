Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,94 0,0301  EUR: 31,90 -0,0518 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт: более 60% украинцев в Польше работают легально, в Германии - около 10%
Эксперт: более 60% украинцев в Польше работают легально, в Германии - около 10%
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
7860

Непогода в Украине: обесточены более 400 населенных пунктов, повалены деревья

Непогода в Украине: обесточены более 400 населенных пунктов, повалены деревья

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Украине в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях. Об этом УНН информируют в ГСЧС.

Детали

По состоянию на 7 ч. 6 августа обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях (Хмельницкая - 206, Киевская - 63, Тернопольская - 42, Черновицкая - 39, Львовская - 36, Винницкая - 29 Житомирская - 23 и Кировоградская - 2). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

На территории отдельных областей в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) подтоплено 2 жилых дома, 13 подвальных помещений, 10 дворов, 8 хозяйственных зданий, 1 насосную станцию и частично повреждено 4 кровли, повалены 155 деревьев.

Жертв и пострадавших нет.

Откачан 2 тыс. 965 м3 воды, поваленные деревья разрезан и убрано. Работы завершены.

Напомним

В Украине объявили штормовое предупреждение.

Источник: УНН
Теги: Украина, непогода
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.