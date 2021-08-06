Гребля: двое украинцев пробились в полуфинал Олимпиады-2020

КИЕВ. 6 августа. УНН. Украинские гребцы Павел Алтухов и Юрий Вандюк вырвали последнюю путевку в полуфинал Олимпиады-2020. Об этом сообщили на сайте Sport.ua, пишет УНН.

Детали

В Токио состоялись четвертьфинальные заезды в гребле на каноэ-одиночке среди мужчин на дистанции 1000 метров. Украина в этой дисциплине представляют Павел Алтухов и Юрий Вандюк. Ранее Алтухов финишировал вторым и выиграл путевку в полуфинал.

В своем четвертьфинале Вандюк долгое время шел третьим, однако в концовке сумел добавить и в ожесточенной борьбе с испанцем вырвал второе место, забрав последнюю путевку в 1/2 финала.

Полуфинальные заезды состоятся в субботу, 7 августа. Начало в 03:44 по Киеву.

Напомним

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова прошли в полуфинал Олимпийских игр в гребле на каноэ-двойке.