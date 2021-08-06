В Украине уже 2,257 млн случаев COVID-19, за сутки - 1081

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,257 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 5 августа - почти 1,1 тысячи, что больше, чем накануне. Госпитализировано за сутки при этом 516 человек, снижение против показателя днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 5 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1081 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 516 человек;

летальных исходов - 16;

выздоровели - 478 человек;

протестировано: методом ПЦР - 19 929 человек, методом ИФА - 7546 человек, экспресс-тестами - 15 122 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 257 478 человек;

выздоровели - 2 189 293 лица;

летальных исходов - 53 065;

проведено ПЦР-тестов - 11 487 542.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 74, медработников - 32.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на восемнадцатом месте по распространению и на восемнадцатом - по количеству смертей от COVID-19.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до 30 августа.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.