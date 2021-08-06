Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта

КИЕВ. 6 августа. УНН. В столице по состоянию на 8:05 в пятницу, 6 августа, заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Пробки образовались на проспектах Степана Бандеры, Победы, Валерия Лобановского и на улицах Жилянской, Богатырской.

Кроме того, затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Юрия Ильенко, Михаила Грушевского, Вадима Гетьмана и на улице Василия Липковского.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Романа Шухевича.

Движение на мосту Патона было затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту и мосту Метро наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега. На Северном мосту и Дарницком мосту можно проехать свободно.

Справочно

По состоянию на 6 августа 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,94 грн/долл.